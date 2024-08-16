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Завтра трамваи не будут ходить полдня в некоторых районах Харькова

Общество 18:09   16.08.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи не будут ходить полдня в некоторых районах Харькова Фото: Харьковский горсовет

17 августа с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

в обратном направлении – по своему основному маршруту.

Также в этот период будет курсировать временный автобус №2: ул. Власенко, 3 – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 августа с 9:30 до 16:00 трамваи не будут ходить по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".