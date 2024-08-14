Два дня трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова

15-16 августа с 9:30 до 16:30 трамваи не будут ходить по ул. Академика Павлова, на участке от Семиградского въезда до пр. Героев Харькова. Также 15 августа с 12:30 до 14:30 не будут ходить трамваи по Салтовскому шоссе, ул. Академика Павлова, ул. Веринской и ул. Моисеевской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В периоды с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 15 августа, а также с 9:30 до 16:30 16 августа трамваи будут курсировать так:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8 (часть 1): разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8 (часть 2): разворотный круг «602 м/г» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№27 (часть 2): разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

№27 (часть 3): разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

В период с 12:30 до 14:30 15 августа трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Трактороустроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

В период ограничения трамвайного сообщения на ул. Академика Павлова, с 9:30 до 16:30 15-16 августа, будет курсировать временный автобус №27: ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ст. м. «Академика Барабашова».

На период отсутствия трамвайного сообщения на Салтовском шоссе с 12:30 до 14:30 15 августа будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602 микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).

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