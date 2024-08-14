Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова
15-16 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до пр. Героїв Харкова. Також 15 серпня з 12:30 до 14:30 не ходитимуть трамваї на Салтівському шосе, вул. Академіка Павлова, вул. Віринській та вул. Мойсеївській, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У періоди з 9:30 до 12:30, з 14:30 до 16:30 15 серпня, а також з 9:30 до 16:30 16 серпня трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8 (частина 2): розворотне коло «602 м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27 (частина 1): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне
коло «Салтівське»;
№27 (частина 3): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
У період з 12:30 до 14:30 15 серпня трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Трактороубдівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
На період обмеження трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова, з 9:30 до 16:30 15-16 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №27: ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова».
На період відсутності трамвайного сполучення на Салтівському шосе, з 12:30 до 14:30 15 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
Читайте також: Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, трамвай, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-16 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до пр. Героїв Харкова. Також 15 серпня з 12:30 до 14:30 не ходитимуть трамваї на Салтівському шосе, вул. Академіка Павлова, вул. Віринській та вул. Мойсеївській, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".