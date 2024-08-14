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Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова

Суспільство 19:45   14.08.2024
Оксана Якушко
Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова

15-16 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до пр. Героїв Харкова. Також 15 серпня з 12:30 до 14:30 не ходитимуть трамваї на Салтівському шосе, вул. Академіка Павлова, вул. Віринській та вул. Мойсеївській, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У періоди з 9:30 до 12:30, з 14:30 до 16:30 15 серпня, а також з 9:30 до 16:30 16 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8 (частина 2): розворотне коло «602 м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне

коло «Салтівське»;

№27 (частина 3): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

У період з 12:30 до 14:30 15 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Трактороубдівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

На період обмеження трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова, з 9:30 до 16:30 15-16 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №27: ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова».

На період відсутності трамвайного сполучення на Салтівському шосе, з 12:30 до 14:30 15 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-16 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до пр. Героїв Харкова. Також 15 серпня з 12:30 до 14:30 не ходитимуть трамваї на Салтівському шосе, вул. Академіка Павлова, вул. Віринській та вул. Мойсеївській, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".