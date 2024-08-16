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Завтра трамваї не ходитимуть пів дня в деяких районах Харкова

Суспільство 18:09   16.08.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї не ходитимуть пів дня в деяких районах Харкова

17 серпня з 9:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку – за своїм основним маршрутом.

Також у цей період курсуватиме тимчасовий автобус №2: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

Читайте також: Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 серпня з 9:30 до 16:00 трамваї не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".