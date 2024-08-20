Завтра в Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХVI сессии. Депутаты соберутся онлайн в 14:00 21 августа.
Текст распоряжения опубликовала пресс-служба Харьковского облсовета. В повестке дня – восемь вопросов и раздел «Разное».
Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты: внесение изменений в «Программу соцзащиты населения», также должны избрать представителя общественности в полицейскую комиссию департамента патрульной полиции НПУ. Кроме этого, ряд вопросов будет касаться поддержки защитников и защитниц Украины.
А также депутаты хотят создать новое коммунальное учреждение «Ветеранское пространство «Бок о бок».
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 09:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХVI сессии. Депутаты соберутся онлайн в 14:00 21 августа.".