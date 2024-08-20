Завтра в Харькове проведут сессию облсовета: что будут решать

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной, ХХVI сессии. Депутаты соберутся онлайн в 14:00 21 августа.

Текст распоряжения опубликовала пресс-служба Харьковского облсовета. В повестке дня – восемь вопросов и раздел «Разное».

Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты: внесение изменений в «Программу соцзащиты населения», также должны избрать представителя общественности в полицейскую комиссию департамента патрульной полиции НПУ. Кроме этого, ряд вопросов будет касаться поддержки защитников и защитниц Украины.

А также депутаты хотят создать новое коммунальное учреждение «Ветеранское пространство «Бок о бок».

Читайте также: Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова