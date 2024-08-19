Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова

Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии горсовета депутаты одобрили выделение кредитов двум коммунальным предприятиям Харькова — КП «Харьковблагоустройство» и КР «Ритуал».

«Харьковблагоустройство» привлечет 9 млн. грн. на приобретение специализированной техники, необходимой для уборки Харькова.

Кредит в размере 90 млн. грн. для покупки и ремонта спецтехники возьмет КП «Ритуал». Это позволит обеспечить полный комплекс предоставления ритуальных услуг и не допустить остановки крематория, отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.