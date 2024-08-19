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Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова

Общество 20:52   19.08.2024
Оксана Якушко
Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова Фото: КП «КВБО»

Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии горсовета депутаты одобрили выделение кредитов двум коммунальным предприятиям Харькова — КП «Харьковблагоустройство» и КР «Ритуал». 

«Харьковблагоустройство» привлечет 9 млн. грн. на приобретение специализированной техники, необходимой для уборки  Харькова.

Кредит в размере 90 млн. грн. для покупки и ремонта спецтехники возьмет КП «Ритуал». Это позволит обеспечить полный комплекс предоставления ритуальных услуг и не допустить остановки крематория, отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте также: Электробусы в Харькове будут: горсовет одобрил кредит в 15 миллионов евро

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 20:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии горсовета депутаты одобрили выделение кредитов двум коммунальным предприятиям Харькова — КП «Харьковблагоустройство» и КР «Ритуал». ".