Спецтехнику за кредитные 99 млн грн закупят коммунальные предприятия Харькова
Фото: КП «КВБО»
Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии горсовета депутаты одобрили выделение кредитов двум коммунальным предприятиям Харькова — КП «Харьковблагоустройство» и КР «Ритуал».
«Харьковблагоустройство» привлечет 9 млн. грн. на приобретение специализированной техники, необходимой для уборки Харькова.
Кредит в размере 90 млн. грн. для покупки и ремонта спецтехники возьмет КП «Ритуал». Это позволит обеспечить полный комплекс предоставления ритуальных услуг и не допустить остановки крематория, отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, коммунальное предприятие, КП "Ритуал", кредит, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 20:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии горсовета депутаты одобрили выделение кредитов двум коммунальным предприятиям Харькова — КП «Харьковблагоустройство» и КР «Ритуал». ".