Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова

Сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради депутати схвалили виділення кредитів двом комунальним підприємствам Харкова – КП «Харківблагоустрій» та КР «Ритуал».

«Харківблагоустрій» залучить 9 млн грн на придбання спеціалізованої техніки, необхідної для прибирання Харкова.

Кредит на суму 90 млн грн для купівлі та ремонту спецтехніки візьме КП «Ритуал». Це дозволить забезпечити повний комплекс надання ритуальних послуг та не допустити зупинки крематорію, зазначили у Департаменті житлово-комунального господарства.