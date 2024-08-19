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Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова

Суспільство 20:52   19.08.2024
Оксана Якушко
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова

Сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради депутати схвалили виділення кредитів двом комунальним підприємствам Харкова – КП «Харківблагоустрій» та КР «Ритуал». 

«Харківблагоустрій» залучить 9 млн грн на придбання спеціалізованої техніки, необхідної для прибирання Харкова.

Кредит на суму 90 млн грн для купівлі та ремонту спецтехніки візьме КП «Ритуал». Це дозволить забезпечити повний комплекс надання ритуальних послуг та не допустити зупинки крематорію, зазначили у Департаменті житлово-комунального господарства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 20:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради депутати схвалили виділення кредитів двом комунальним підприємствам Харкова – КП «Харківблагоустрій» та КР «Ритуал». ".