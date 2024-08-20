Завтра в Харкові проведуть сесію облради: що вирішуватимуть

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, XХVІ сесії. Депутати зберуться онлайн о 14:00 21 серпня.

Текст розпорядження опублікувала пресслужба Харківської облради. У порядку денному – вісім питань та розділ «Різне».

Серед питань, які розглянуть депутати: внесення змін до «Програми соцзахисту населення», також мають обрати представника громадськості до поліцейської комісії департаменту патрульної поліції НПУ. Крім цього, низка питань стосуватиметься підтримки захисників та захисниць України.

А також, депутати хочуть створити комунальний заклад «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч».

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