Завтра в Харкові проведуть сесію облради: що вирішуватимуть
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, XХVІ сесії. Депутати зберуться онлайн о 14:00 21 серпня.
Текст розпорядження опублікувала пресслужба Харківської облради. У порядку денному – вісім питань та розділ «Різне».
Серед питань, які розглянуть депутати: внесення змін до «Програми соцзахисту населення», також мають обрати представника громадськості до поліцейської комісії департаменту патрульної поліції НПУ. Крім цього, низка питань стосуватиметься підтримки захисників та захисниць України.
А також, депутати хочуть створити комунальний заклад «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч».
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 09:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання позачергової, XХVІ сесії. Депутати зберуться онлайн о 14:00 21 серпня.".