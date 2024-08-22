Большая яма могла образоваться на главной трассе Харьковщины: что произошло

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники выполняют аварийные работы по ликвидации разрушения водопропускной трубы на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Шаровкой и Валками.

То, что одно из водопропускных сооружений, используемых для отвода воды, уже исчерпало свой ресурс, специалисты обнаружили во время обследования технического состояния дороги, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«В построенной еще в 1951 году трубе уже истек эксплуатационный срок годности. В любой момент на дороге могла образоваться пропасть, что угрожало бы остановкой движения на магистрали международного уровня. Она является основной транспортной артерией области, обеспечивающей военные и гуманитарные нужды региона», – отметили дорожники.

Специалисты проводят работы по гильзированию этой трубы с последующим бетонированием.

«Такое решение в условиях отсутствия финансирования позволит продлить эксплуатационный срок постройки и обеспечить постоянный проезд по международной трассе», — добавили дорожники.