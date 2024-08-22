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Большая яма могла образоваться на главной трассе Харьковщины: что произошло

Общество 07:42   22.08.2024
Виктория Яковенко
Большая яма могла образоваться на главной трассе Харьковщины: что произошло Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники выполняют аварийные работы по ликвидации разрушения водопропускной трубы на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Шаровкой и Валками.

То, что одно из водопропускных сооружений, используемых для отвода воды, уже исчерпало свой ресурс, специалисты обнаружили во время обследования технического состояния дороги, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«В построенной еще в 1951 году трубе уже истек эксплуатационный срок годности. В любой момент на дороге могла образоваться пропасть, что угрожало бы остановкой движения на магистрали международного уровня. Она является основной транспортной артерией области, обеспечивающей военные и гуманитарные нужды региона», – отметили дорожники.

Специалисты проводят работы по гильзированию этой трубы с последующим бетонированием.

«Такое решение в условиях отсутствия финансирования позволит продлить эксплуатационный срок постройки и обеспечить постоянный проезд по международной трассе», — добавили дорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 07:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники выполняют аварийные работы по ликвидации разрушения водопропускной трубы на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Шаровкой и Валками.".