Большая яма могла образоваться на главной трассе Харьковщины: что произошло
Дорожники выполняют аварийные работы по ликвидации разрушения водопропускной трубы на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Шаровкой и Валками.
То, что одно из водопропускных сооружений, используемых для отвода воды, уже исчерпало свой ресурс, специалисты обнаружили во время обследования технического состояния дороги, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«В построенной еще в 1951 году трубе уже истек эксплуатационный срок годности. В любой момент на дороге могла образоваться пропасть, что угрожало бы остановкой движения на магистрали международного уровня. Она является основной транспортной артерией области, обеспечивающей военные и гуманитарные нужды региона», – отметили дорожники.
Специалисты проводят работы по гильзированию этой трубы с последующим бетонированием.
«Такое решение в условиях отсутствия финансирования позволит продлить эксплуатационный срок постройки и обеспечить постоянный проезд по международной трассе», — добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, дорожники, пропасть, трасса, труба, харьковщина, яма;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 07:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники выполняют аварийные работы по ликвидации разрушения водопропускной трубы на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Шаровкой и Валками.".