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Провалля могло утворитися на головній трасі Харківщини: що сталося (фото)

Суспільство 07:42   22.08.2024
Вікторія Яковенко
Провалля могло утворитися на головній трасі Харківщини: що сталося (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники виконують аварійні роботи з ліквідації руйнування водопропускної труби на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці між Шарівкою та Валками.

Те, що одна із водопропускних споруд, що використовується для відведення води вже вичерпала свій ресурс, фахівці виявили під час обстеження технічного стану дороги, розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«У збудованої ще у 1951 році труби вже сплив експлуатаційний термін придатності. Будь-якої миті на дорозі могло утворитися провалля, що загрожувало б зупинкою руху на магістралі міжнародного рівня. Вона є основною транспортною артерією області, яка забезпечує військові та гуманітарні потреби регіону», – зазначили дорожники.

Тож спеціалісти проводять роботи з гільзування цієї труби із подальшим бетонуванням.

«Таке рішення в умовах відсутності фінансування дозволить продовжити експлуатаційний термін споруди та забезпечити сталий проїзд міжнародною трасою», – додали дорожники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 07:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники виконують аварійні роботи з ліквідації руйнування водопропускної труби на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці між Шарівкою та Валками.".