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Футболист Андрей Шевченко в День Государственного флага посетил Харьков

Общество 17:32   23.08.2024
Оксана Якушко
Футболист Андрей Шевченко в День Государственного флага посетил Харьков Фото: Украинская ассоциация футбола

В день города президент УАФ Андрей Шевченко встретился с громадой и представителями Харьковской ассоциации футбола, чтобы обсудить развитие футбола в Харькове, из условий постоянных обстрелов, которые переживает город, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, пострадавшим в результате российских обстрелов. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Украинская ассоциация футбола поможет им с реабилитацией и протезированием, чтобы оба могли поехать на матчи Национальной сборной», — отметил Шевченко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В день города президент УАФ Андрей Шевченко встретился с громадой и представителями Харьковской ассоциации футбола, чтобы обсудить развитие футбола в Харькове, из условий постоянных обстрелов, которые переживает город, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.".