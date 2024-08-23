Футболист Андрей Шевченко в День Государственного флага посетил Харьков
Фото: Украинская ассоциация футбола
В день города президент УАФ Андрей Шевченко встретился с громадой и представителями Харьковской ассоциации футбола, чтобы обсудить развитие футбола в Харькове, из условий постоянных обстрелов, которые переживает город, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
«Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, пострадавшим в результате российских обстрелов. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Украинская ассоциация футбола поможет им с реабилитацией и протезированием, чтобы оба могли поехать на матчи Национальной сборной», — отметил Шевченко.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В день города президент УАФ Андрей Шевченко встретился с громадой и представителями Харьковской ассоциации футбола, чтобы обсудить развитие футбола в Харькове, из условий постоянных обстрелов, которые переживает город, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.".