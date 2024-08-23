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Футболіст Андрій Шевченко у День Державного прапора України відвідав Харків

Суспільство 17:32   23.08.2024
Оксана Якушко
Футболіст Андрій Шевченко у День Державного прапора України відвідав Харків

У день міста президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся з громадою та представниками Харківської асоціації футболу, щоб обговорити розвиток футболу в Харкові за умов постійних обстрілів, які переживає місто, повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

«Також зустрівся з чудовими хлопцями, Іваном та Артуром, що постраждали внаслідок російського обстрілу. Попри травми, вони не втрачають сили духу, чим сильно вразили мене. Українська асоціація футболу допоможе їм з реабілітацією та протезуванням, щоб обидва могли поїхати на матчі Національної збірної»», – зазначив Шевченко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У день міста президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся з громадою та представниками Харківської асоціації футболу, щоб обговорити розвиток футболу в Харкові за умов постійних обстрілів, які переживає місто, повідомила пресслужба Української асоціації футболу.".