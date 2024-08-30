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Удары ВС РФ вызвали пожары ночью на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:35   30.08.2024
Оксана Горун
Удары ВС РФ вызвали пожары ночью на Харьковщине — Синегубов Последствия удара по селу Богуславка. Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пожарах, которые произошли в Боровской громаде на Харьковщине. Враг дважды за ночь бил по селу Богуславка.

«30 августа, 02:40, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела по открытой территории горел мусор. 30 августа, 00:16, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка, за пределами. В результате обстрела горел автомобиль», — проинформировал Синегубов.

В течение суток в регионе из-за обстрелов пострадали четыре человека. Все — жители села Новоосиново: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.

Начальник ХОВА привел данные и о других обстрелах региона, обошедшихся без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пожарах, которые произошли в Боровской громаде на Харьковщине. Враг дважды за ночь бил по селу Богуславка".