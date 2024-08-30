Удары ВС РФ вызвали пожары ночью на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пожарах, которые произошли в Боровской громаде на Харьковщине. Враг дважды за ночь бил по селу Богуславка.

«30 августа, 02:40, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела по открытой территории горел мусор. 30 августа, 00:16, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка, за пределами. В результате обстрела горел автомобиль», — проинформировал Синегубов.

В течение суток в регионе из-за обстрелов пострадали четыре человека. Все — жители села Новоосиново: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.

Начальник ХОВА привел данные и о других обстрелах региона, обошедшихся без пострадавших.