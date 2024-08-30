Обстрелы Харьковщины: по Изюму вновь ударили Х-59, по Золочеву — из РСЗО
Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины, которые произошли в течение 29 августа.
Наиболее тяжелые последствия повлек удар РСЗО и беспилотником «Ланцет» по селу Новоосиново в Купянском районе. Там раненые четыре гражданских: мужчина и три женщины.
«Г. Изюм. 29 августа военные рф нанесли удары двумя ракетами Х-59. Поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилые дома. Без пострадавших. Г. Золочев. 29 августа военные рф из РСЗО нанесли удар по населенному пункту. В результате обстрела загорелась лесная подстилка», — проинформировал Тимошко утром 30 августа.
Также под ударами были села: Одноробовка (из РСЗО повредили многоквартирный дом), Изюмское (горела сухая трава) и Новоплатоновка (повреждена дорога, горели поля и лес). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины, которые произошли в течение 29 августа".