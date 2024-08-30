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Обстріли Харківщини: по Ізюму знову вдарили Х-59, по Золочеву – з РСЗВ

Події 08:15   30.08.2024
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: по Ізюму знову вдарили Х-59, по Золочеву – з РСЗВ

Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини, що сталися протягом 29 серпня.

Найважчі наслідки спричинив удар РСЗВ та безпілотником “Ланцет” по селу Новоосинове в Куп’янському районі. Там поранені чотири цивільних: чоловік і три жінки.

“М. Ізюм. 29 серпня військові рф завдали ударів двома ракетами Х-59. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки. Без постраждалих. М. Золочів. 29 серпня військові рф з РСЗВ завдали удару по населеному пункту. Внаслідок обстрілу зайнялася лісова підстилка“, – поінформував Тимошко вранці 30 серпня.

Також під ударами були села: Одноробівка (з РСЗВ пошкодили багатоквартирний будинок), Ізюмське (горіла суха трава) та Новоплатонівка (пошкоджена дорога, горіли поля та ліс). У цих випадках обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини, що сталися протягом 29 серпня".