Обстріли Харківщини: по Ізюму знову вдарили Х-59, по Золочеву – з РСЗВ

Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини, що сталися протягом 29 серпня.

Найважчі наслідки спричинив удар РСЗВ та безпілотником “Ланцет” по селу Новоосинове в Куп’янському районі. Там поранені чотири цивільних: чоловік і три жінки.

“, – поінформував Тимошко вранці 30 серпня. “М. Ізюм. 29 серпня військові рф завдали ударів двома ракетами Х-59. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки. Без постраждалих. М. Золочів. 29 серпня військові рф з РСЗВ завдали удару по населеному пункту. Внаслідок обстрілу зайнялася лісова підстилка

Також під ударами були села: Одноробівка (з РСЗВ пошкодили багатоквартирний будинок), Ізюмське (горіла суха трава) та Новоплатонівка (пошкоджена дорога, горіли поля та ліс). У цих випадках обійшлося без постраждалих.