Пожежі на Харківщині охопили 130 га – ДСНС
Спека та відсутність дощів плюс російські обстріли призводять до того, що в регіоні вирують численні пожежі в екосистемах.
“Загалом зафіксовано 79 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 130 га”, – повідомила в ранковому зведенні 30 серпня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
12 пожеж за добу виникли через удари російських терористів – практично в кожному з районів області: Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському. У дев’яти з цих 12 випадків вогонь вирував на відкритому просторі та в екосистемах – на 21 га.
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Найбільш масштабна з пожеж від обстрілів виникла в селі Замулівка Вовчанської громади. Там горіли вісім приватних будинків, які вже до цього частково зруйнували росіяни, а також господарчі будівлі та трава на 25 гектарах.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спека та відсутність дощів плюс російські обстріли призводять до того, що в регіоні вирують численні пожежі в екосистемах".