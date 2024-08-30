Пожежі на Харківщині охопили 130 га – ДСНС

Спека та відсутність дощів плюс російські обстріли призводять до того, що в регіоні вирують численні пожежі в екосистемах.

“Загалом зафіксовано 79 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 130 га”, – повідомила в ранковому зведенні 30 серпня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

12 пожеж за добу виникли через удари російських терористів – практично в кожному з районів області: Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському. У дев’яти з цих 12 випадків вогонь вирував на відкритому просторі та в екосистемах – на 21 га.

Найбільш масштабна з пожеж від обстрілів виникла в селі Замулівка Вовчанської громади. Там горіли вісім приватних будинків, які вже до цього частково зруйнували росіяни, а також господарчі будівлі та трава на 25 гектарах.