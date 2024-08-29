Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)

Село Замулівка Чугуївського району зазнало обстрілу вдень 29 серпня.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, ударів було завдано по житловому сектору. Сталася пожежа. Горіли вісім пошкоджених обстрілами будинків, п’ять господарських споруд та суха трава поблизу приватного сектору на площі 25 гектарів.

Пожежники запобігли поширенню полум’я на інші будинки. Жертв та постраждалих немає.