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Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)

Події 21:13   29.08.2024
Олена Нагорна
Приватний сектор на Харківщині був охоплений вогнем через обстріл РФ (фото)

Село Замулівка Чугуївського району зазнало обстрілу вдень 29 серпня.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, ударів було завдано по житловому сектору. Сталася пожежа. Горіли вісім пошкоджених обстрілами будинків, п’ять господарських споруд та суха трава поблизу приватного сектору на площі 25 гектарів.

Пожежники запобігли поширенню полум’я на інші будинки. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 21:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Замулівка Чугуївського району зазнало обстрілу вдень 29 серпня.".