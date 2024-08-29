Частный сектор на Харьковщине был охвачен огнем из-за обстрела РФ (фото)

Село Замуловка Чугуевского района подверглось обстрелу днем 29 августа.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, удары были нанесены по жилому сектору. Произошел пожар. Горели восемь поврежденных обстрелами домов, пять хозяйственных построек и сухая трава вблизи частного сектора на площади 25 гектаров.

Пожарные предотвратили распространение пламени на другие дома. Жертв и пострадавших нет.