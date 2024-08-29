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Частный сектор на Харьковщине был охвачен огнем из-за обстрела РФ (фото)

Происшествия 21:13   29.08.2024
Елена Нагорная
Частный сектор на Харьковщине был охвачен огнем из-за обстрела РФ (фото)

Село Замуловка Чугуевского района подверглось обстрелу днем 29 августа.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, удары были нанесены по жилому сектору. Произошел пожар. Горели восемь поврежденных обстрелами домов, пять хозяйственных построек и сухая трава вблизи частного сектора на площади 25 гектаров.

Пожарные предотвратили распространение пламени на другие дома. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 21:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Замуловка Чугуевского района подверглось обстрелу днем 29 августа.".