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Пожары на Харьковщине охватили 130 га — ГСЧС

Происшествия 08:01   30.08.2024
Оксана Горун
Пожары на Харьковщине охватили 130 га — ГСЧС

Жара и отсутствие дождей плюс российские обстрелы приводят к тому, что в регионе бушуют многочисленные пожары в экосистемах.

«Всего зафиксировано 79 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 130 га», — сообщила в утренней сводке 30 августа пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

12 пожаров за сутки возникли из-за ударов российских террористов — практически в каждом из районов области: Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Изюмском. В девяти из этих 12 случаев огонь бушевал на открытом пространстве и в экосистемах — на 21 га.

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Наиболее масштабный из пожаров от обстрелов возник в селе Замуловка Волчанской громады. Там горели восемь частных домов, которые уже до этого частично разрушили россияне, а также хозпостройки и трава на 25 гектарах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жара и отсутствие дождей плюс российские обстрелы приводят к тому, что в регионе бушуют многочисленные пожары в экосистемах".