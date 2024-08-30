Пожары на Харьковщине охватили 130 га — ГСЧС
Жара и отсутствие дождей плюс российские обстрелы приводят к тому, что в регионе бушуют многочисленные пожары в экосистемах.
«Всего зафиксировано 79 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 130 га», — сообщила в утренней сводке 30 августа пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
12 пожаров за сутки возникли из-за ударов российских террористов — практически в каждом из районов области: Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Изюмском. В девяти из этих 12 случаев огонь бушевал на открытом пространстве и в экосистемах — на 21 га.
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Наиболее масштабный из пожаров от обстрелов возник в селе Замуловка Волчанской громады. Там горели восемь частных домов, которые уже до этого частично разрушили россияне, а также хозпостройки и трава на 25 гектарах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары, пожары в экосистемах;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жара и отсутствие дождей плюс российские обстрелы приводят к тому, что в регионе бушуют многочисленные пожары в экосистемах".