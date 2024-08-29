Под Харьковом с ночи горело деревообрабатывающее предприятие (фото)
Пожар на площади 600 квадратных метров возник около трех ночи в Бабаях под Харьковом, о его ликвидации спасатели сообщили в 10:15 утра 29 августа.
«29 августа в 03:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия в поселке Бабаи Харьковского района. Возгорание возникло в одноэтажном здании цеха», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь тушили шесть оперативных отделений ГСЧС. Пламя на момент приезда спасателей уже охватило территорию в 600 квадратных метров.
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«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и постройки», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на площади 600 квадратных метров возник около трех ночи в Бабаях под Харьковом, о его ликвидации спасатели сообщили в 10:15 утра 29 августа".