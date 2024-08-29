Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

Под Харьковом с ночи горело деревообрабатывающее предприятие (фото)

Происшествия 10:45   29.08.2024
Оксана Горун
Под Харьковом с ночи горело деревообрабатывающее предприятие (фото)

Пожар на площади 600 квадратных метров возник около трех ночи в Бабаях под Харьковом, о его ликвидации спасатели сообщили в 10:15 утра 29 августа.

«29 августа в 03:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия в поселке Бабаи Харьковского района. Возгорание возникло в одноэтажном здании цеха», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Бабаях 29 августа 2024 3

Огонь тушили шесть оперативных отделений ГСЧС. Пламя на момент приезда спасателей уже охватило территорию в 600 квадратных метров.

Читайте также: Мужчина погиб в Харькове во время пожара — ГСЧС

«Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и постройки», — отметили в ГСЧС.

пожар в Бабаях 29 августа 2024 7

пожар в Бабаях 29 августа 2024 6

пожар в Бабаях 29 августа 2024 5

пожар в Бабаях 29 августа 2024 4

пожар в Бабаях 29 августа 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53
Взрывы ночью: «прилеты» были, но не по Харькову — данные ХОВА и громады
Взрывы ночью: «прилеты» были, но не по Харькову — данные ХОВА и громады
29.08.2024, 08:28
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
29.08.2024, 11:55
РСЗО ночью по пригороду Харькова не били, Синегубов сообщил причину взрывов
РСЗО ночью по пригороду Харькова не били, Синегубов сообщил причину взрывов
29.08.2024, 11:26
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
27.08.2024, 11:22
В Харькове почтили память погибших защитников Украины (фото)
В Харькове почтили память погибших защитников Украины (фото)
29.08.2024, 11:50

Новости по теме:

09:10
Мужчина погиб в Харькове во время пожара — ГСЧС
20:20
Пожар на 2,5 га из-за удара КАБами возник в Харьковской области (фото)
08:12
Ночью армия РФ ударила по Харьковщине: горели частные дома (фото)
22:05
Главные новости Харькова 26 августа: ракетная атака, погибший и раненые
16:05
Семь лесных пожаров тушат на Харьковщине: огнем охвачены более 143 гектаров

Вы читали новость: «Под Харьковом с ночи горело деревообрабатывающее предприятие (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на площади 600 квадратных метров возник около трех ночи в Бабаях под Харьковом, о его ликвидации спасатели сообщили в 10:15 утра 29 августа".