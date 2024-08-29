Під Харковом із ночі горіло деревообробне підприємство (фото)

Пожежа на площі 600 квадратних метрів виникла близько третьої ночі в Бабаях під Харковом, про її ліквідацію рятувальники повідомили о 10:15 ранку 29 серпня.

“29 серпня о 03:17 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у селищі Бабаї Харківського району. Загоряння виникло в одноповерховій будівлі цеху”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь гасили шість оперативних відділень ДСНС. Полум’я на момент приїзду рятувальників уже охопило територію 600 квадратних метрів.

“Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди”, – зазначили в ДСНС.