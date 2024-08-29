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Під Харковом із ночі горіло деревообробне підприємство (фото)

Події 10:45   29.08.2024
Оксана Горун
Під Харковом із ночі горіло деревообробне підприємство (фото)

Пожежа на площі 600 квадратних метрів виникла близько третьої ночі в Бабаях під Харковом, про її ліквідацію рятувальники повідомили о 10:15 ранку 29 серпня.

“29 серпня о 03:17 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у селищі Бабаї Харківського району. Загоряння виникло в одноповерховій будівлі цеху”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Вогонь гасили шість оперативних відділень ДСНС. Полум’я на момент приїзду рятувальників уже охопило територію 600 квадратних метрів.

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“Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди”, – зазначили в ДСНС.

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пожежа у Бабаях 29 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа на площі 600 квадратних метрів виникла близько третьої ночі в Бабаях під Харковом, про її ліквідацію рятувальники повідомили о 10:15 ранку 29 серпня".