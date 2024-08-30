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Удари ЗС РФ спричинили пожежі вночі на Харківщині – Синєгубов

Події 08:35   30.08.2024
Оксана Горун
Удари ЗС РФ спричинили пожежі вночі на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дві пожежі, що сталися в Борівській громаді на Харківщині. Ворог двічі за ніч бив по селу Богуславка.

30 серпня 02:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. 30 серпня 00:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горів автомобіль“, – поінформував Синєгубов.

Протягом доби в регіоні через обстріли постраждали чотири особи. Усі – мешканці села Новоосинове: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

Начальник ХОВА навів дані й про інші обстріли регіону, які обійшлися без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дві пожежі, що сталися в Борівській громаді на Харківщині. Ворог двічі за ніч бив по селу Богуславка".