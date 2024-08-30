Удари ЗС РФ спричинили пожежі вночі на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дві пожежі, що сталися в Борівській громаді на Харківщині. Ворог двічі за ніч бив по селу Богуславка.

“30 серпня 02:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. 30 серпня 00:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горів автомобіль“, – поінформував Синєгубов.

Протягом доби в регіоні через обстріли постраждали чотири особи. Усі – мешканці села Новоосинове: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

Начальник ХОВА навів дані й про інші обстріли регіону, які обійшлися без постраждалих.