40% первоклассников Харькова учатся офлайн — Терехов

Под землей за парты 1 сентября сели 5800 школьников Харькова. Мэр города сообщил, что до конца осени планируют открыть еще три безопасные школы.

«К сожалению, мы вынуждены учить наших детей под землей. Подчеркиваю – к сожалению. Потому что не можем открыть школы, которые у нас есть. И чтобы дети ходили туда так, как они ходили до войны. Потому что ситуация с безопасностью нам не позволяет этого сделать. Мы обустроили шесть станций метрополитена, где учатся наши дети. Преимущественно это первоклассники. Хочу сказать, что 40% первоклассников, которые сейчас находятся в Харькове, имеют возможность и учатся в режиме офлайн. Для нас это очень важно», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Мэр Харькова напомнил, что сейчас за средства городского бюджета строят еще три подземные школы. С оборудованием безопасных классов помогает USAID.

«USAID обустроило нам полностью под землей школы: закупило интерактивные доски, парты, компьютеры, чтобы наши дети могли учиться в таких классных, я бы сказал, условиях. Что касается строительства, то вынуждены тратить собственные средства», — отметил Терехов.

Новые школы-укрытия планируют открыть до конца осени.