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40% першокласників Харкова навчаються офлайн – Терехов

Події 11:02   10.09.2024
Оксана Горун
40% першокласників Харкова навчаються офлайн – Терехов

Під землею за парти 1 вересня сіло 5800 школярів Харкова. Мер міста повідомив, що до кінця осені планують відкрити ще три безпечні школи.

“На жаль, ми змушені навчати наших дітей під землею. Наголошую – на жаль. Тому що не можемо відкрити школи, які у нас є. І щоб діти ходили туди так, як вони ходили до війни. Тому що ситуація з безпекою нам не дозволяє це зробити. Ми облаштували шість станцій метрополітену, де навчаються наші діти. Переважно це першокласники. Хочу сказати, що 40% першокласників, які зараз перебувають у Харкові, мають можливість і навчаються у режимі офлайн. Для нас це дуже важливо”, – сказав Терехов у етері нацмарафону.

Мер Харкова нагадав, що зараз коштом міського бюджету будують ще три підземні школи. З обладнанням безпечних класів допомагає USAID.

“USAID облаштувало нам повністю під землею школи: закупило інтерактивні дошки, парти, комп’ютери, щоб наші діти мали можливість учитися в таких класних, я б сказав, умовах. Що стосується будівництва, то ми вимушені витрачати власні кошти”, – зазначив Терехов.

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Нові школи-укриття планують відкрити до кінця осені.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під землею за парти 1 вересня сіло 5800 школярів Харкова. Мер міста повідомив, що до кінця осені планують відкрити ще три безпечні школи".