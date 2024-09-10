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Десятки домов на Салтовке в Харькове будут без газа в четверг

Общество 22:25   10.09.2024
Елена Нагорная
Десятки домов на Салтовке в Харькове будут без газа в четверг

В части Салтовского района Харькова в четверг, 12 сентября, будет прекращено газоснабжение из-за работ на сетях.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», временно будет прекращено газоснабжение по адресам:

🔹 проспект Юбилейный, д. 32-А, 32/186, 34-Д, 34-В, 34-Б, 34-А, 34-Г, 34, 36, 36-А, 38, 38-В, 38-А, 38-Б, 38-Д, 38-Г, 40-А, 40, 42-В, 42-Б, 42, 42-А, 44.

🔹 улица Гвардейцев-Широнинцев, д. 5, 5-В, 5-Б, 5-А, 7, 9-А, 9, 9-Б, 11-Б, 11, 11-В, 11-А, 13, 15/46.

Жильцов указанных домов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Дома подключат после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовых систем.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части Салтовского района Харькова в четверг, 12 сентября, будет прекращено газоснабжение из-за работ на сетях.".