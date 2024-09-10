Десятки будинків на Салтівці в Харкові будуть без газу в четвер
У частині Салтівського району Харкова у четвер, 12 вересня, буде припинене газопостачання через роботи на мережах.
Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», тимчасово буде припинене газопостачання за адресами:
🔹 проспект Ювілейний, буд. 32-А, 32/186, 34-Д, 34-В, 34-Б, 34-А, 34-Г, 34, 36, 36-А, 38, 38-В, 38-А, 38-Б, 38-Д, 38-Г, 40-А, 40, 42-В, 42-Б, 42, 42-А, 44.
🔹 вулиця Гвардійців-Широнінців, буд. 5, 5-В, 5-Б, 5-А, 7, 9-А, 9, 9-Б, 11-Б, 11, 11-В, 11-А, 13, 15/46.
Мешканців цих будинків просять перекрити крани перед газовими приладами. Будинки підключать після закінчення робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження внутрішньобудинкових систем.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газоснабжение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 22:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині Салтівського району Харкова у четвер, 12 вересня, буде припинене газопостачання через роботи на мережах.".