Главные новости Харькова 14.09: удар КАБом по Харькову

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Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове

«Удар КАБом по Харькову. Предварительно располагаем информацией о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. От обстрела пострадал гаражный кооператив. К счастью – без раненых», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.