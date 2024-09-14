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Главные новости Харькова 14.09: удар КАБом по Харькову

Происшествия 08:15   14.09.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 14.09: удар КАБом по Харькову Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Утром россияне ударили КАБом по гаражам в Харькове

«Удар КАБом по Харькову. Предварительно располагаем информацией о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. От обстрела пострадал гаражный кооператив. К счастью – без раненых», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 08:15;

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