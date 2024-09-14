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Головні новини Харкова 14.09: удар КАБом по місту

Події 08:15   14.09.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 14.09: удар КАБом по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові

«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".