Головні новини Харкова 14.09: удар КАБом по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові
«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".