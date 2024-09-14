Головні новини Харкова 14.09: удар КАБом по місту

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Вранці росіяни вдарили КАБом по гаражах у Харкові

«Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя – без поранених», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.