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«Трудный объект» — Синегубов показал строительство школы-укрытия под Харьковом

Общество 16:40   15.09.2024
Оксана Горун
«Трудный объект» — Синегубов показал строительство школы-укрытия под Харьковом Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что очередная подземная школа, которую строят в Харьковском районе, будет готова к ноябрю. 

Как утверждает Синегубов, школа станет «одним из самых защищенных» объектов в области. Здесь будут учиться 300 детей одновременно.

«Это сооружение высочайшего уровня защиты… Трудный объект, тяжелый с точки зрения строительной части, инженерии и т.д. Много заказанных деталей, нюансы: инклюзия, лифты, энергетика, электричество, автономность полностью, которая не на поверхности, а именно там, в убежище. Мы не привязываемся к новому семестру, к определенным календарным датам. И это касается каждого такого объекта. Завершили строительство – сдали в эксплуатацию. Когда только администрация учебного заведения готова, сразу приступают к обучению», — рассказал Синегубов.

По его словам, сейчас в Харьковской области строят шесть подземных школ и разрабатывают еще 16 подобных проектов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что очередная подземная школа, которую строят в Харьковском районе, будет готова к ноябрю".