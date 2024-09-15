“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова підземна школа, яку будують у Харківському районі, буде готова до листопада.
Як стверджує Синєгубов, школа стане “одним із найзахищеніших” об’єктів в області. Тут навчатимуться 300 дітей одночасно.
“Це захисна споруда найвищого рівня захисту… Важкий об’єкт, важкий з погляду будівельної частини, з інженерії тощо. Багато замовлених деталей, нюансів: інклюзія, ліфти, енергетика, електрика, автономність повністю, яка не на поверхні, а саме там, у сховищі. Ми не прив’язуємося до нового семестру, до певних календарних дат. І це стосується кожного такого об’єкта. Завершили будівництво – здали в експлуатацію. Коли тільки адміністрація навчального закладу готова, одразу починають навчання”, – розповів Синєгубов.
За його словами, зараз у Харківській області будують шість підземних шкіл та розробляють ще 16 подібних проєктів.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, подземная школа, сінєгубов, строительство, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 16:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова підземна школа, яку будують у Харківському районі, буде готова до листопада".