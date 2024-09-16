Ребенок и две женщины пострадали из-за обстрела села на Харьковщине
16 сентября около 10:30 ВС РФ обстреляли село Петропавловка Купянского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 8-летний парень и еще две женщины 24 и 50 лет», – рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, обстрел, полиция, пострадали, ребенок, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 сентября около 10:30 ВС РФ обстреляли село Петропавловка Купянского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".