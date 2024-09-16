Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

Ребенок и две женщины пострадали из-за обстрела села на Харьковщине

Происшествия 14:28   16.09.2024
Виктория Яковенко
Ребенок и две женщины пострадали из-за обстрела села на Харьковщине

16 сентября около 10:30 ВС РФ обстреляли село Петропавловка Купянского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 8-летний парень и еще две женщины 24 и 50 лет», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Читайте также: РФ обстреливала Купянск: скидывала авиабомбы, била РСЗО и дронами – полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко
Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко
16.09.2024, 14:14
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
16.09.2024, 14:26
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
16.09.2024, 07:01
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
Главные новости Харькова 16 сентября: температура бьет рекорды, 155 пожаров
16.09.2024, 14:31
Попытки наступать оказались безуспешными: ISW о штурмах РФ на Харьковщине
Попытки наступать оказались безуспешными: ISW о штурмах РФ на Харьковщине
16.09.2024, 08:24

Новости по теме:

15:57
КАБ ударил по детской площадке в Харькове: погиб ребенок, есть еще погибшие
22:40
17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал
15:32
4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы
16:35
Младенец отравился водой из колодца на Харьковщине
12:42
ДТП с пострадавшими в Лозовой: столкнулись два авто, одно – перевернулось

Вы читали новость: «Ребенок и две женщины пострадали из-за обстрела села на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 сентября около 10:30 ВС РФ обстреляли село Петропавловка Купянского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".