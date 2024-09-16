Ребенок и две женщины пострадали из-за обстрела села на Харьковщине

16 сентября около 10:30 ВС РФ обстреляли село Петропавловка Купянского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 8-летний парень и еще две женщины 24 и 50 лет», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).