Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині
16 вересня близько 10:30 ЗС РФ обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і ще дві жінки 24 та 50 років», – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 вересня близько 10:30 ЗС РФ обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".