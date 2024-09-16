Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині

Події 14:28   16.09.2024
Вікторія Яковенко
Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині

16 вересня близько 10:30 ЗС РФ обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і ще дві жінки 24 та 50 років», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Читайте також: РФ обстрілювала Куп’янськ: скидала авіабомби, била РСЗВ та дронами – поліція

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Повінь у центрі Європи: евакуація, транспортний колапс, гинуть люди і тварини
Повінь у центрі Європи: евакуація, транспортний колапс, гинуть люди і тварини
16.09.2024, 14:26
Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині
Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині
16.09.2024, 14:28
Напередодні п’ять КАБів «прилетіло» вздовж кільцевої дороги Харкова – Тимошко
Напередодні п’ять КАБів «прилетіло» вздовж кільцевої дороги Харкова – Тимошко
16.09.2024, 14:14
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Харкову завершені – Терехов
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по Харкову завершені – Терехов
16.09.2024, 13:44
ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець
ЗС РФ близькі до перерізання дороги між Боровою та Куп’янськом – Машовець
16.09.2024, 07:28
«До цього ми йшли 15 років»: на Харківщині зібрали врожай інжиру (фото)
«До цього ми йшли 15 років»: на Харківщині зібрали врожай інжиру (фото)
16.09.2024, 13:10

Новини за темою:

15:57
КАБ ударив по дитячому майданчику в Харкові: загинула дитина, є ще загиблі
22:40
17-річна мати залишила візочок біля магазину в Харкові – немовля зникло
15:32
4-річну дитину, що зачинилася у квартирі в Харкові, визволили копи
16:35
Немовля отруїлося водою з колодязя на Харківщині
12:42
ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось

Ви читали новину: «Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 вересня близько 10:30 ЗС РФ обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".