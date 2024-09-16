Дитина та дві жінки постраждали через обстріл села на Харківщині

16 вересня близько 10:30 ЗС РФ обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і ще дві жінки 24 та 50 років», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).