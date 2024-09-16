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РФ обстрілювала Куп’янськ: скидала авіабомби, била РСЗВ та дронами – поліція

Події 09:13   16.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ обстрілювала Куп’янськ: скидала авіабомби, била РСЗВ та дронами – поліція

За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, 15 вересня РФ обстрілювала Харків і область. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, а також – руйнування цивільної інфраструктури.

«М. Куп’янськ. 15 вересня військові рф завдали ударів КАБ, ФАБ-250, з РСЗВ «Град», баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону. Пошкоджені 20 приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі. С. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено чотири житлові будинки. Отримали поранення дві цивільні жінки та чоловік», – розповів Тимошко.

Крім того, у Петропавлівці внаслідок обстрілу загинув чоловік, у Кирилівці окупанти обстріляли ферму, двоє її працівників отруїлися чадним газом. Тимошко нагадав і про наслідки удару авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Загинула жінка, ще 43 особи отримали поранення, серед них четверо дітей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 09:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка , 15 вересня РФ обстрілювала Харків і область. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, а також – руйнування цивільної інфраструктури.".