РФ обстрілювала Куп’янськ: скидала авіабомби, била РСЗВ та дронами – поліція
За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, 15 вересня РФ обстрілювала Харків і область. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, а також – руйнування цивільної інфраструктури.
«М. Куп’янськ. 15 вересня військові рф завдали ударів КАБ, ФАБ-250, з РСЗВ «Град», баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону. Пошкоджені 20 приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі. С. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено чотири житлові будинки. Отримали поранення дві цивільні жінки та чоловік», – розповів Тимошко.
Крім того, у Петропавлівці внаслідок обстрілу загинув чоловік, у Кирилівці окупанти обстріляли ферму, двоє її працівників отруїлися чадним газом. Тимошко нагадав і про наслідки удару авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Загинула жінка, ще 43 особи отримали поранення, серед них четверо дітей.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 09:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка , 15 вересня РФ обстрілювала Харків і область. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, а також – руйнування цивільної інфраструктури.".