РФ обстреливала Купянск: скидывала авиабомбы, била РСЗО и дронами – полиция

По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, 15 сентября РФ обстреливала Харьков и область. Вследствие ударов есть погибшие и раненые, а также – разрушения гражданской инфраструктуры.

«Г. Купянск. 15 сентября военные рф нанесли удары КАБ, ФАБ-250, с РСЗО «Град», барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона. Повреждены 20 частных домовладений, хозяйственные постройки, автомобили. С. Купянск-Узловой. В результате вражеского обстрела ФАБ-250 повреждены четыре жилых дома. Получили ранения две гражданские женщины и мужчина», – рассказал Тимошко.

Кроме того, в Петропавловке в результате обстрела погиб мужчина, в Кирилловке оккупанты обстреляли ферму, два ее работника отравились угарным газом. Тимошко напомнил и о последствиях удара авиабомбой по многоэтажке в Харькове. Погибла женщина, еще 43 человека получили ранения, среди них четверо детей.