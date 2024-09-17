Ударить по зданию ВР призывала в соцсетях жительница Люботина – СБУ
Подозрение получила 36-летняя жительница города Люботин в Харьковской области, которая, по данным следствия, публично поддерживала вооруженную агрессию РФ.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в своих постах в Telegram-каналах подозреваемая описывала представителей украинской власти как врагов для собственного народа и призывала РФ совершить ракетный удар по зданию Верховной Рады. Также она «ждала оккупацию Харькова».
Кроме того, женщина «героизировала оккупантов» и распространяла дезинформацию о воинах СОУ, добавили в СБУ. Отмечается, что большинство аудитории ее интернет-ресурса — жители РФ.
По данным правоохранителей, компьютерно-техническая и лингвистическая экспертизы подтвердили противоправный характер высказываний фигурантки.
Ей сообщили о подозрении по ч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВР, Люботин, рф, СБУ, соцсети, ударить, фигурант;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получила 36-летняя жительница города Люботин в Харьковской области, которая, по данным следствия, публично поддерживала вооруженную агрессию РФ.".