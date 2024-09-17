Ударить по зданию ВР призывала в соцсетях жительница Люботина – СБУ

Подозрение получила 36-летняя жительница города Люботин в Харьковской области, которая, по данным следствия, публично поддерживала вооруженную агрессию РФ.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в своих постах в Telegram-каналах подозреваемая описывала представителей украинской власти как врагов для собственного народа и призывала РФ совершить ракетный удар по зданию Верховной Рады. Также она «ждала оккупацию Харькова».

Кроме того, женщина «героизировала оккупантов» и распространяла дезинформацию о воинах СОУ, добавили в СБУ. Отмечается, что большинство аудитории ее интернет-ресурса — жители РФ.

По данным правоохранителей, компьютерно-техническая и лингвистическая экспертизы подтвердили противоправный характер высказываний фигурантки.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).