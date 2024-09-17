Вдарити по будівлі ВР закликала в соцмережах жителька Люботина – СБУ

Підозру отримала 36-річна мешканка міста Люботин в Харківській області, яка, за даними слідства, публічно підтримувала збройну агресію РФ.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у своїх дописах в телеграм-каналах підозрювана описувала представників української влади як ворогів для власного народу і закликала РФ здійснити ракетний удар по будівлі Верховної Ради. Також вона «чекала на окупацію Харкова».

Крім цього, жінка «героїзувала окупантів» та поширювала дезінформацію про воїнів СОУ, додали в СБУ. Зазначається, що переважна більшість аудиторії її інтернет-ресурсу – мешканці РФ.

За даними правоохоронців, комп’ютерно-технічна та лінгвістична експертизи підтвердили протиправний характер висловлювань фігурантки.

Їй повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України).