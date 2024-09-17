Вдарити по будівлі ВР закликала в соцмережах жителька Люботина – СБУ
Підозру отримала 36-річна мешканка міста Люботин в Харківській області, яка, за даними слідства, публічно підтримувала збройну агресію РФ.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у своїх дописах в телеграм-каналах підозрювана описувала представників української влади як ворогів для власного народу і закликала РФ здійснити ракетний удар по будівлі Верховної Ради. Також вона «чекала на окупацію Харкова».
Крім цього, жінка «героїзувала окупантів» та поширювала дезінформацію про воїнів СОУ, додали в СБУ. Зазначається, що переважна більшість аудиторії її інтернет-ресурсу – мешканці РФ.
За даними правоохоронців, комп’ютерно-технічна та лінгвістична експертизи підтвердили протиправний характер висловлювань фігурантки.
Їй повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України).
Читайте також: Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВР, Люботин, рф, СБУ, соцсети, ударить, фигурант;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдарити по будівлі ВР закликала в соцмережах жителька Люботина – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 12:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримала 36-річна мешканка міста Люботин в Харківській області, яка, за даними слідства, публічно підтримувала збройну агресію РФ.".