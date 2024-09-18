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От прилета по Харькову пострадал ребенок, ночью ударили по Цуповке — Синегубов

Происшествия 08:41   18.09.2024
Оксана Горун
От прилета по Харькову пострадал ребенок, ночью ударили по Цуповке — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. В том числе — о еще одном месте удара КАБом по Харькову днем 17 сентября.

Армия РФ не оставляла Харьковскую область в покое и ночью.

«18 сентября, 03:50, Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Цуповка, частное домовладение. Поврежден дом в результате обстрела», — написал начальник ХОВА.

В течение суток под ударами был Харьков и ближайшая Малоданиловская громада. По Киевскому району Харькова прилетело несколько КАБов.

«15:27, г. Харьков, Киевский р-н. В результате удара КАБом горело трехэтажное админздание. Пострадал 15-летний парень, без госпитализации. 15:17, г. Харьков, Киевский р-н, в результате удара КАБом пострадали восемь человек, среди них — четыре спасателя. Среди гражданских травмированы двое мужчин в возрасте 25 и 33 лет и две женщины в возрасте 19 и 22 года», — привел последние данные об обстреле Синегубов.

Также «прилет» был в Черкасской Лозовой — там горела трава на площади 10 га.

56-летняя женщина пострадала в селе Одноробовка Богодуховского района — там ВС РФ повредили шесть двухэтажных и два частных дома.

В других населенных пунктах области «прилеты» обошлись без раненых.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 18 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. В том числе — о еще одном месте удара КАБом по Харькову днем 17 сентября".