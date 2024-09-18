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Від прильоту по Харкову постраждала дитина, вночі били по Цупівці – Синєгубов

Події 08:41   18.09.2024
Оксана Горун
Від прильоту по Харкову постраждала дитина, вночі били по Цупівці – Синєгубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 18 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу. У тому числі – про ще одне місце удару КАБом по Харкову вдень 17 вересня.

Армія РФ не залишала Харківську область у спокої й уночі.

“18 вересня, 03:50, Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Цупівка, приватне домоволодіння. Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби під ударами був Харків та найближча Малоданилівська громада. По Київському району Харкова прилетіло кілька КАБів.

“15:27, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок удару КАБом горіла триповерхова адмінбудівля. Постраждав 15-річний хлопець, без госпіталізації. 15:17, м. Харків, Київський р-н, внаслідок удару КАБом постраждали вісім людей, серед них — чотири рятувальники. Серед цивільних травмовано двоє чоловіків віком 25 та 33 років і двоє жінок віком 19 та 22 роки”, – уточнив дані щодо вчорашнього обстрілу Синєгубов.

Також “приліт” був у Черкаській Лозовій – там горіла трава на площі 10 га.

56-річна жінка постраждала в селі Одноробівка Богодухівського району – там ЗС РФ пошкодили шість двоповерхових та два приватні будинки.

В інших населених пунктах області “прильоти” обійшлися без поранених.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 18 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу. У тому числі – про ще одне місце удару КАБом по Харкову вдень 17 вересня".