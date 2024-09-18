В троллейбус врезался пьяный водитель в Харькове — патрульные
В Харькове вечером 17 сентября случилось пьяное ДТП. Автомобиль влетел в троллейбус на проспекте Героев Харькова.
«Вчера, около 18 часов, патрульные получили вызов на ДТП на проспекте Героев Харькова. Полицейские установили, что мужчина не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом. Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти осмотр на состояние опьянения мужчина согласился», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Drager подтвердил предположение полицейских: в крови у мужчины обнаружилось 2.39 промилле — доза алкоголя, которая превышает норму более чем в 11 раз. Кроме того, у «летуна» отсутствовал полис обязательного страхования.
«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП», — проинформировали патрульные.
Админматериалы передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 17 сентября случилось пьяное ДТП. Автомобиль влетел в троллейбус на проспекте Героев Харькова".