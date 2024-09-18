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У тролейбус врізався п’яний водій у Харкові – патрульні

Події 11:32   18.09.2024
Оксана Горун
У тролейбус врізався п’яний водій у Харкові – патрульні

У Харкові ввечері 17 вересня сталася п’яна ДТП. Автомобіль влетів у тролейбус на проспекті Героїв Харкова.

“Вчора, близько 18-ї години, патрульні отримали виклик ДТП на проспекті Героїв Харкова. Поліцейські встановили, що чоловік не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з тролейбусом. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився”, – поінформувала пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Drager підтвердив припущення поліціянтів: у крові в чоловіка виявили 2.39 проміле – дозу алкоголю, яка перевищує норму у понад 11 разів. Крім того, в “летуна” був відсутній поліс обов’язкового страхування.

“Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП”, – поінформували патрульні.

Адмінматеріали передадуть до суду.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ввечері 17 вересня сталася п’яна ДТП. Автомобіль влетів у тролейбус на проспекті Героїв Харкова".