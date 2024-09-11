Нетвереза водійка не стежила за дорогою на Харківщині: постраждав хлопець

Правоохоронці повідомили про підозру 39-річній водійці автомобіля «ВАЗ» у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого постраждав її 20-річний пасажир.

Подія сталася у червні у селі Наталине Красноградського району. Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, керманичка за дорожньою обстановкою уважно не стежила, перевищила дозволену швидкість, внаслідок чого не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет.

Перевірка підтвердила, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав її 20-річний пасажир.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання до трьох років тюрми.