Нетвереза водійка не стежила за дорогою на Харківщині: постраждав хлопець
Фото: ГУ НП у Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру 39-річній водійці автомобіля «ВАЗ» у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого постраждав її 20-річний пасажир.
Подія сталася у червні у селі Наталине Красноградського району. Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, керманичка за дорожньою обстановкою уважно не стежила, перевищила дозволену швидкість, внаслідок чого не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет.
Перевірка підтвердила, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав її 20-річний пасажир.
Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання до трьох років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 17:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 39-річній водійці автомобіля «ВАЗ» у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого постраждав її 20-річний пасажир.".