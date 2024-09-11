Смертельна ДТП на Харківщині: загинула жінка, четверо в лікарні (фото)

ДТП сталася на об’їзній дорозі між Лозовою та селищем Панютіне 10 вересня. Зіткнулися “Opel” та “ВАЗ-2105”, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

“Внаслідок аварії в лікарні померла 71-річна пасажирка ВАЗу. Водія та пасажира госпіталізували в тяжкому стані до медзакладу в місті Харків. Двоє пасажирів автомобіля “Opel” з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, стан їх здоров’я лікарі оцінюють як середній”, – поінформували в поліції.

В обставинах аварії зараз розбираються слідчі. Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.