Смертельна ДТП на Харківщині: загинула жінка, четверо в лікарні (фото)
ДТП сталася на об’їзній дорозі між Лозовою та селищем Панютіне 10 вересня. Зіткнулися “Opel” та “ВАЗ-2105”, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
“Внаслідок аварії в лікарні померла 71-річна пасажирка ВАЗу. Водія та пасажира госпіталізували в тяжкому стані до медзакладу в місті Харків. Двоє пасажирів автомобіля “Opel” з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, стан їх здоров’я лікарі оцінюють як середній”, – поінформували в поліції.
В обставинах аварії зараз розбираються слідчі. Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася на об’їзній дорозі між Лозовою та селищем Панютіне 10 вересня. Зіткнулися “Opel” та “ВАЗ-2105”, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області".