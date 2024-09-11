Live
  • Ср 11.09.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.38

Смертельна ДТП на Харківщині: загинула жінка, четверо в лікарні (фото)

Події 10:35   11.09.2024
Оксана Горун
Смертельна ДТП на Харківщині: загинула жінка, четверо в лікарні (фото)

ДТП сталася на об’їзній дорозі між Лозовою та селищем Панютіне 10 вересня. Зіткнулися “Opel” та “ВАЗ-2105”, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

“Внаслідок аварії в лікарні померла 71-річна пасажирка ВАЗу. Водія та пасажира госпіталізували в тяжкому стані до медзакладу в місті Харків. Двоє пасажирів автомобіля “Opel” з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, стан їх здоров’я лікарі оцінюють як середній”, – поінформували в поліції.

ДТП у Харківській області 11 вересня 2024

В обставинах аварії зараз розбираються слідчі. Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Читайте також: Жінку збили на пішохідному переході вранці в Харкові (фото)

ДТП у Харківській області 11 вересня 2024 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чому ЗСУ не “відрізають” ЗС РФ на Харківщині: версія Коваленка (відео)
Чому ЗСУ не “відрізають” ЗС РФ на Харківщині: версія Коваленка (відео)
11.09.2024, 11:42
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
11.09.2024, 10:55
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
ISW: війська РФ просунулися під Куп’янськом
10.09.2024, 08:08
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
11.09.2024, 07:47
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
11.09.2024, 09:00

Новини за темою:

15:10
Жінку збили на пішохідному переході вранці у Харкові (фото)
10:51
ДТП у Харкові: збили двох переходів
13:45
Смертельна ДТП на Харківщині: водія розчавив власний автомобіль
17:41
Фігурка школяра біля переходу не врятувала: в Харкові на смерть збили жінку
10:57
П’яна ДТП сталася вночі в Харкові: поліція знайшла водія, який утік

Ви читали новину: «Смертельна ДТП на Харківщині: загинула жінка, четверо в лікарні (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася на об’їзній дорозі між Лозовою та селищем Панютіне 10 вересня. Зіткнулися “Opel” та “ВАЗ-2105”, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області".