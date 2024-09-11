Смертельное ДТП на Харьковщине: погибла женщина, четверо в больнице (фото)
ДТП случилось на объездной дороге между Лозовой и поселком Панютино 10 сентября. Столкнулись «Opel» и «ВАЗ-2105», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
«В результате аварии в больнице умерла 71-летняя пассажирка ВАЗа. Водителя и пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение в Харьков. Двое пассажиров автомобиля «Opel» с телесными повреждениями доставили в районную больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как среднее», — проинформировали в полиции.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи. Уголовное производство отрыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Лозовая, новости Харькова, полиция, смертельное дтп;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось на объездной дороге между Лозовой и поселком Панютино 10 сентября. Столкнулись «Opel» и «ВАЗ-2105», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области".