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Смертельное ДТП на Харьковщине: погибла женщина, четверо в больнице (фото)

Происшествия 10:35   11.09.2024
Оксана Горун
Смертельное ДТП на Харьковщине: погибла женщина, четверо в больнице (фото)

ДТП случилось на объездной дороге между Лозовой и поселком Панютино 10 сентября. Столкнулись  «Opel» и «ВАЗ-2105», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«В результате аварии в больнице умерла 71-летняя пассажирка ВАЗа. Водителя и пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение в Харьков. Двое пассажиров автомобиля «Opel» с телесными повреждениями доставили в районную больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как среднее», — проинформировали в полиции.

ДТП в Харьковской области 11 сентября 2024

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи. Уголовное производство отрыли за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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ДТП в Харьковской области 11 сентября 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось на объездной дороге между Лозовой и поселком Панютино 10 сентября. Столкнулись  «Opel» и «ВАЗ-2105», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области".