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Нетрезвая водитель не следила за дорогой на Харьковщине: пострадал парень

Происшествия 17:19   11.09.2024
Елена Нагорная
Нетрезвая водитель не следила за дорогой на Харьковщине: пострадал парень Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летней водителю автомобиля «ВАЗ» в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал ее 20-летний пассажир.

Происшествие случилось в июне в селе Наталино Красноградского района. Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель за дорожной обстановкой внимательно не следила, превысила разрешенную скорость, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет.

Проверка подтвердила, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил ее 20-летний пассажир.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 17:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 39-летней водителю автомобиля «ВАЗ» в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал ее 20-летний пассажир.".