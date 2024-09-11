Нетрезвая водитель не следила за дорогой на Харьковщине: пострадал парень
Правоохранители сообщили о подозрении 39-летней водителю автомобиля «ВАЗ» в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал ее 20-летний пассажир.
Происшествие случилось в июне в селе Наталино Красноградского района. Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель за дорожной обстановкой внимательно не следила, превысила разрешенную скорость, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет.
Проверка подтвердила, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил ее 20-летний пассажир.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 39-летней водителю автомобиля «ВАЗ» в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал ее 20-летний пассажир.".