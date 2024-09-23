Трое копов пострадали из-за обстрела Харьковщины, уничтожено служебное авто

В 08:15 армия РФ нанесла удар по поселку Старый Салтов, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Получили ранение трое сотрудников полиции. Один легкий, один средний, один тяжелый. Сейчас за жизнь сотрудника полиции борются врачи. Они попали под кассетный удар. Кассетный боеприпас, предварительно, Торнадо-С разбрасывали прямо по городу. Минус снова служебный автомобиль», — отметил Тимошко.