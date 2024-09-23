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Трое копов пострадали из-за обстрела Харьковщины, уничтожено служебное авто

Общество 12:10   23.09.2024
Виктория Яковенко
Трое копов пострадали из-за обстрела Харьковщины, уничтожено служебное авто скриншот

В 08:15 армия РФ нанесла удар по поселку Старый Салтов, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Получили ранение трое сотрудников полиции. Один легкий, один средний, один тяжелый. Сейчас за жизнь сотрудника полиции борются врачи. Они попали под кассетный удар. Кассетный боеприпас, предварительно, Торнадо-С разбрасывали прямо по городу. Минус снова служебный автомобиль», — отметил Тимошко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 08:15 армия РФ нанесла удар по поселку Старый Салтов, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".