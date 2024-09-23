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Троє поліцейських постраждали через обстріл Харківщини, знищене службове авто

Суспільство 12:10   23.09.2024
Вікторія Яковенко
Троє поліцейських постраждали через обстріл Харківщини, знищене службове авто скриншот

О 08:15 армія РФ завдала удару по селищу Старий Салтів, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Зазнали поранення троє працівників поліції. Один легкий, один середній, один тяжкий. Зараз за життя працівника поліції борються лікарі. Вони потрапили під касетний удар. Касетний боєприпас, попередньо, Торнадо-С розкидали просто по місту. Мінус знову службовий автомобіль», – зазначив Тимошко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 08:15 армія РФ завдала удару по селищу Старий Салтів, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".