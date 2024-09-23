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Загинула жінка: вранці окупанти обстріляли Куп’янськ

Україна 11:14   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинула жінка: вранці окупанти обстріляли Куп’янськ Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вранці 23 вересня армія РФ обстріляла Куп’янськ, є загибла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка“, – поінформував Синєгубов.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби, додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 вересня армія РФ обстріляла Куп’янськ, є загибла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".