Загинула жінка: вранці окупанти обстріляли Куп’янськ
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Вранці 23 вересня армія РФ обстріляла Куп’янськ, є загибла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка“, – поінформував Синєгубов.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби, додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: куп'янск, обстреляли, погибла, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 11:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 вересня армія РФ обстріляла Куп’янськ, є загибла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".