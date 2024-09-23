Погибла женщина: утром оккупанты обстреляли Купянск
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Утром 23 сентября армия РФ обстреляла Купянск, есть погибшая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина», – проинформировал Синегубов.
На месте работают правоохранители и экстренные службы, добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Оккупанты продвигаются у Песчасного – Коваленко объяснил, почему это опасно
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: купянск, обстреляли, погибла, синєгубов, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибла женщина: утром оккупанты обстреляли Купянск»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 11:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 сентября армия РФ обстреляла Купянск, есть погибшая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".