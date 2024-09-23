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Погибла женщина: утром оккупанты обстреляли Купянск

Украина 11:14   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Погибла женщина: утром оккупанты обстреляли Купянск Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 23 сентября армия РФ обстреляла Купянск, есть погибшая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина», – проинформировал Синегубов.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 сентября армия РФ обстреляла Купянск, есть погибшая, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".