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Оккупанты продвигаются у Песчасного – Коваленко объяснил, почему это опасно

Общество 10:56   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты продвигаются у Песчасного – Коваленко объяснил, почему это опасно

Одна из наиболее опасных зон в Харьковской области на данный момент – у Песчаного. Там оккупанты постепенно продвигаются к левому берегу речки Оскол, рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. 

«У нас сегодня уже 23 сентября за окном, а именно этот аппендикс, с ним, скажем так, не сделано ничего. Ни перерезан он, ни фактически, не остановлен он. То есть возникает вопрос: «Что, не хватает для этого ресурса? Или есть какой-то другой замысел?». Ну, можем верить во второй вариант, но, на мой взгляд, когда можно было его перерезать с наименьшими потерями, этот момент уже упущен», – объяснил Коваленко.

Из-за продвижения оккупантов у Песчаного, возникла угроза для Колесниковки и Кругляковки. В районе этих населенных пунктов бои могут развернуться уже в ближайшее время, предположил аналитик.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из наиболее опасных зон в Харьковской области на данный момент – у Песчаного. Там оккупанты постепенно продвигаются к левому берегу речки Оскол, рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. ".