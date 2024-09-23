Оккупанты продвигаются у Песчасного – Коваленко объяснил, почему это опасно

Одна из наиболее опасных зон в Харьковской области на данный момент – у Песчаного. Там оккупанты постепенно продвигаются к левому берегу речки Оскол, рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«У нас сегодня уже 23 сентября за окном, а именно этот аппендикс, с ним, скажем так, не сделано ничего. Ни перерезан он, ни фактически, не остановлен он. То есть возникает вопрос: «Что, не хватает для этого ресурса? Или есть какой-то другой замысел?». Ну, можем верить во второй вариант, но, на мой взгляд, когда можно было его перерезать с наименьшими потерями, этот момент уже упущен», – объяснил Коваленко.

Из-за продвижения оккупантов у Песчаного, возникла угроза для Колесниковки и Кругляковки. В районе этих населенных пунктов бои могут развернуться уже в ближайшее время, предположил аналитик.