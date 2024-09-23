Окупанти просуваються біля Піщаного – Коваленко пояснив, чому це небезпечно
Одна з найбільш небезпечних зон на Харківщині зараз – біля Піщаного. Там окупанти поступово просуваються до лівого берега річки Оскіл, розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
“У нас сьогодні вже 23 вересня за вікном, а саме цей апендикс, з ним, скажімо так, не зроблено нічого. Ні перерізано його, ні фактично не зупинено його. Тобто виникає питання: “Що, не вистачає для цього ресурсу? Чи є якийсь інший задум?”. Ну, можемо вірити у другий варіант, але, на мій погляд, коли можна було його перерізати з найменшими втратами, цей момент уже втрачено”, – пояснив Коваленко.
Через просування окупантів біля Піщаного виникла загроза для Колісниківки та Кругляківки. У районі цих населених пунктів бої можуть розгорнутися вже найближчим часом, зауважив аналітик.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., наступ, песчаное, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з найбільш небезпечних зон на Харківщині зараз – біля Піщаного. Там окупанти поступово просуваються до лівого берега річки Оскіл, розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. ".